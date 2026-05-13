Lucas Torreira'ya saldıran şahıs tutuklandı

13.05.2026 18:10:00
Beyoğlu'ndan Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira, röntgen teknikeri olan Yusuf Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetmişti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına almıştı.

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edilmişti.

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirlemişti.

Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.

TUTUKLANDI

Beyoğlu'nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbettiği için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklandı.

