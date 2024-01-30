Lucas Torreira'dan Kerem Aktürkoğlu'na destek paylaşımı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Lucas Torreira, 2-1 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasında oyundan çıktıktan sonra tepki gören Kerem Aktürkoğlu için paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada oyundan çıktıktan sonra tepki gören Kerem Aktürkoğlu'na Lucas Torreira'dan destek geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu'na moral verdi.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, takım arkasdaşı için yaptığı paylaşımda "Her zaman deneyenler ve asla pes etmeyenler benim takımımda oynar. Seni seviyorum kardeşim" ifadelerini kullandı.
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