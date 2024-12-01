Lucas Torreira'dan TFF'ye tepki: 'Sadece bize karşı yapılmış...'
Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira maçın ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Eyüpspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
Lucas Torreira yaptığı açıklamada, "Futbol bu tabii, olabilir, bu da sonuçlardan bir tanesi. Maalesef..." dedi.
TORREIRA'DAN TFF'YE TEPKİ
TFF'ye tepki gösteren tecrübeli oyuncu, "Bizim normalde yarın oynamamız gerekiyordu. Daha dinlenmeye bile zamanımız olmadı. Bence TFF'nin Avrupa'da oynayan bütün takımlara karşı adil olmalı. Sadece bize karşı yapılmış bir şey bu. Ancak bu bahane değil. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Yediğimiz goller üzerinden çalışmamız lazım. Sonra Sivasspor maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Lucas Torreira #galatasaray #TFF #eyüpspor
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'nin stadına Atatürk'ün adı işleniyor!
- Real Madrid zirveye bir adım daha yaklaştı!
- Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt!
- Maça damga vurmuştu: 'Yanlış söylemler oldu'
- Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki!
- Oyunu yarıda bırakmıştı: Kulüp doktorundan açıklama!
- Galatasaraylı yıldızdan TFF'ye tepki!
- Arda Turan'dan Okan Buruk'a yanıt!
- Okan Buruk'tan hakeme ve Berke'ye tepki!
- Dev maçta kazanan Liverpool!
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM’lerde yeni dönem başlıyor
- Narin Güran cinayetinde yeni ses kaydı!
- Tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı!
- AKP'den yeni sigara ve alkol düzenlemesi
- Gözlerini buraya dikmişler!
- Altın için dikkat çeken '4 Aralık' uyarısı
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Suriye ordusu, Hama'da karşı saldırıya geçti
- 'Güç kullanarak yeneceğiz'
- 'Devleti içeriden çökertiyorlar'