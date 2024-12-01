Lucas Torreira'dan TFF'ye tepki: 'Sadece bize karşı yapılmış...'

Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira maçın ardından görüşlerini aktardı.

Lucas Torreira'dan TFF'ye tepki: 'Sadece bize karşı yapılmış...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 22:28

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Eyüpspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Lucas Torreira yaptığı açıklamada, "Futbol bu tabii, olabilir, bu da sonuçlardan bir tanesi. Maalesef..." dedi.

TORREIRA'DAN TFF'YE TEPKİ

TFF'ye tepki gösteren tecrübeli oyuncu, "Bizim normalde yarın oynamamız gerekiyordu. Daha dinlenmeye bile zamanımız olmadı. Bence TFF'nin Avrupa'da oynayan bütün takımlara karşı adil olmalı. Sadece bize karşı yapılmış bir şey bu. Ancak bu bahane değil. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Yediğimiz goller üzerinden çalışmamız lazım. Sonra Sivasspor maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Lucas Torreira #galatasaray #TFF #eyüpspor

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