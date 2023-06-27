Lucas Torreira'nın menajeri Lazio'dan gelen teklifi açıkladı!
Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Lazio'nun oyuncusu için teklifinin 12 milyon euro olduğunu açıkladı.
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili olarak menajerinden flaş bir transfer açıklaması geldi.
Daha önce Lazio'nun 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini açıklayan menajer Pablo Bentancur, bu kez İtalyan ekibinin teklifini duyurdu.
Pablo Bentancur, gazeteci Ayhan Şensoy'a yaptığı açıklamada "Lucas Torreira Galatasaray'da mutlu. Ancak her zaman İtalya Ligi'ne ilgi duymuştur. Şartlar uygun olursa Lazio'ya gidebilir." dedi.
"LAZIO'NUN TEKLİFİ 12 MİLYON EURO"
Açıklamalarına devam eden menajer Bentancur "Cuma günü Galatasaray yönetimiyle görüşeceğim. Lazio'nun teklifi 12 Milyon Euro." ifadelerini kullandı.
Lazio'nun bu teklifine rağmen Galatasaray'ın ayrılık için 16-17 milyon euroluk bir beklentisi bulunuyor. 34 maçta forma giyen Lucas Torreira için sarı-kırmızılı yönetimin ilk gelen teklifi kabul etmesi beklenmiyor.
Öte yandan Galatasaray'ın 6 Milyon euro karşılığında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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