Lucas Torreira'nın menajerinden transfer yanıtı: 'O kulüpte oynamayı çok istiyor'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın oyuncusu Lucas Torreira'nın menajeri, Uruguaylı futbolcunun transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira'nın menajerinden transfer yanıtı: 'O kulüpte oynamayı çok istiyor'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 18:57

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için transfer açıklaması geldi.

Uruguaylı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, Torreira için daha önce de gündeme gelen Boca Juniors haberleriyle ilgili konuştu.

Pablo Bentancur, "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda (14 Haziran - 13 Temmuz 2025) oynamayı çok istiyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Lucas Torreira için daha önce de Boca Juniors iddiaları gündeme gelmiş ve 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Boca Juniors forması giymek istediğini söylemişti. Galatasaray ise Torreira'yı kesinlikle bırakmak istemiyor.

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 38 maçta sahaya çıkan Torreira, 1 gol attı ve 7 asist yaptı.


Etiketler: #Lucas Torreira #boca juniors #galatasaray #transfer

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