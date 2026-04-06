Hayatını kaybettiği iddia edilmişti: Hastaneden Mircea Lucescu açıklaması!

6.04.2026 11:24:00
Cumhuriyet Spor
Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapmış Rumen futbolunun efsane ismi Mircea Lucescu hakkında Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden açıklama geldi.

Mircea Lucescu, pazar gece saatlerinde yoğun bakıma alındı.

Lucescu, 3 Nisan Cuma sabahı, Bükreş'teki Üniversite Hastanesinden taburcu edilmesi planlanırken kalp krizi geçirdi. Lucescu'nun durumunun Cumartesi akşamı kötüleştiği ve eski teknik direktörün yeniden yoğun bakıma alındığı duyuruldu.

PAZARTESİ TSİ 10.30'DA SON DURUMU AÇIKLANDI

Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden TSİ 10.30'da Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğine yönelik iddialara yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, "Lucescu hala yoğun bakımda, durumu stabil ancak oldukça ciddi" denildi.

OĞLU MAÇTAN ÇIKIP BÜKREŞ'E GEÇTİ

Pazar akşamı Panathinaikos ile oynanan maçtan sonra direkt özel uçakla Bükreş'e geçen Lucescu'nun oğlu Razvan, "Ne diyebilirim ki? Zor ve karmaşık bir durum. Elimde fazla bilgi yok... Hastanedeki yetkililer size tüm bilgileri verecektir. Şu anda size bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"DURUMU KÖTÜLEŞTİ"

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, pazar akşamı Antena 3'e yaptığı açıklamada, Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu. Rogobete, "Maalesef durumu kritik. Elimde bulunan ve kamuoyuna kesin olarak açıklayabileceğim bilgi bu. Yoğun bakımda, durumu kritik, tıbbi açıdan son 24-48 saat içinde durumu kötüleşti" dedi.

