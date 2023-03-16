Luciano Spalletti: 'Bu açıklamalar bir tuzak'

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 08:40

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 08:40

Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti, Eintracht Frankfurt'u eledikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından konuştu.

İtalyan teknik adam turu geçecek skoru aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu gece istediğimiz skoru aldığımız için mutluyuz. Rakibimiz üzerimize gelerek oyuna başladı, ilk başlarda takım oyunu oynamakta zorlandık. İkinci yarıda oyunu daha iyi kontrol ettik ve Napoli için tarihi bir hedefe ulaşmayı başardık" sözlerini kullandı.

Spalletti Guardiola'nın Napoli'nin futbolunu öven sözlerinin bir tuzak olduğunu belirterek, "Ben, birilerinin karşısındaki üzerinde tuzak kurmaya çalıştığı bu küçük oyunları sevmiyorum. Napoli'yi Manchester City'nin önünde mi görüyorlar? Hayır. Onlar 900 milyon euro harcayabiliyorken biz 9 milyon euro harcayabiliyoruz ve bunun da bir sebebi var. Bunlar sizi önce yukarı çeken, daha sonra ise düşüren bir tuzak" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Guardiola Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti alıp kurayla ilgili yorumunda "Napoli, oyun tarzı bakımından Avrupa'nın en iyi takımı. Bu konuda Arsenal'e yakınlar" sözleriyle gündem olmuştu.