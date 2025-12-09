Cumhuriyet Gazetesi Logo
Olympiakos'a deplasmanda tek gol yetti!

Olympiakos'a deplasmanda tek gol yetti!

9.12.2025 21:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Olympiakos'a deplasmanda tek gol yetti!

Olympiakos, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kairat Almaty'yi 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Olympiakos, Kairat Almaty deplasmanına konuk oldu. Olympiakos, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yunan temsilcisine galibiyeti getiren tek golü 73. dakikada Gelson Martins kaydetti.

6 MAÇTA 5 PUAN

Bu sonucun ardından Olympiakos, Şampiyonlar Ligi'nde 5 puana yükseldi ve son iki maç öncesi üst tur için umudunu korudu. Kairat, 1 puanda kaldı.

Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Olympiakos, sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Kairat, bu kez evinde Club Brugge'yi konuk edecek.

İlgili Konular: #uefa şampiyonlar ligi #Kazakistan #Olympiakos

İlgili Haberler

Süper Lig'de 17. haftanın programı belli oldu!
Süper Lig'de 17. haftanın programı belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak mücadelelerin programını duyurdu.
Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 15. haftasında oynanan mücadelelerdeki VAR kayıtlarını yayımladı.
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası gruplarının ilk hafta maç programını duyurdu.