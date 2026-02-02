Luciano Spalletti, Mauro Icardi'yi neden istemediğini açıkladı: 'O harika bir forvet ama...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.02.2026 10:13:00
Cumhuriyet Spor
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 4-1 kazandıkları Parma maçının ardından görüşlerini aktardı. Spalletti, Mauro Icardi'nin Juventus'a olası transferini neden veto ettiğini anlattı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi istediklerine dair haberleri yalanladı ve onu Inter'deyken neden gönderdiğini anlattı.

"Basın toplantısında Icardi ve Osimhen hakkında sorular soruluyor, bu yüzden Icardi'yi sadece benim takımımda oynadığı dönemdeki performansıyla övebilirim" diyen Spalletti, "Soyunma odasına, özel hayatıyla ilgili, soyunma odasına ait olmayan başka durumlar da taşıdı. Bu yüzden onunla konuşmak zorunda kaldım. Soyunma odasındayken, başka meseleleri içeri almak için kapıyı açık tutamazsınız" dedi.

"ICARDI'Yİ İSTEMİYORUZ"

Spalletti, "O zaman bir karar vermem gerekti ve onu takımdan çıkarmaya karar verdim, o da buna tepki gösterdi. O iyi bir çocuk, sevimli bir insan ve harika bir forvet. Ama biz Icardi'yi istemiyoruz. Anlaşıldı mı?" ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik direktör, "Birinden övgüyle bahsedersem, onu transfer etmek istediğim manşetlere taşınır, ama bu doğru değil. Belirli özelliklere sahip bir oyuncu arıyoruz, bulamazsak, olduğumuz gibi kalırız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

2019'DA INTER'DEN GÖNDERİLDİ

Mauco Icardi, 2019 yılında kaptanı olduğu Inter'den, yaşadığı sorunlar nedeniyle PSG'ye kiralık olarak gönderilmişti. Bu kararın arkasında takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar ve Spalletti'nin görüşünün yer aldığı basına yansımıştı.

