PSG deplasmanda üç puanı 10 kişiyle aldı!

2.02.2026 10:07:00
Cumhuriyet Spor
Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında PSG deplasmanda Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

Meinau Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Senny Mayulu ve 81. dakikada Nuno Mendes kaydetti. Ev sahibinin tek golü 27. dakikada Guela Doue'den geldi. PSG'de Achraf Hakimi 75. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

PSG LİDER

Bu sonuçla birlikte PSG 48 puanla Ligue 1'de haftayı 46 puandaki Lens'in önünde lider tamamladı. Srasbourg ise 30 puanda kaldı. 

Ligin sonraki maçında PSG, Marsilya'yı ağırlayacak. Strasbourg ise Le Havre deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #paris saint-germain #Strasbourg #Fransa Ligue 1

