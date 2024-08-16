Lugano - Beşiktaş maçının saati belli oldu!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 15:02

Güncelleme: 16.08.2024 - 15:02

Beşiktaş'ın 22 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Lugano maçının saati belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı ilk maçın TSİ 21.30'da oynanacağı ifade edildi.

29 Ağustos Perşembe günü oynanacak övanş maçının ise saati ise henüz açıklanmadı.