Lugano maçı öncesi konuştu: Giovanni van Bronckhorst'tan transfer mesajı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 14:31

Güncelleme: 28.08.2024 - 14:31

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, play-off turu rövanşında perşembe günü İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik direktörün açıklamaları şu şekilde:

"Heyecanlıyız. Yarın ikinci iç saha maçımızı oynayacağız. Gruplara kalmayı istiyoruz. Yarın da bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Bir görevimiz var. Gruplara kalmak. Beşiktaş olarak gruplara kalmayı istiyoruz."

"ŞU ANKİ GİDİŞATTAN MEMNUNUM"

"Yarınki maç farklı bir maç. İlk 11'i verme niyetim yok şu anda ve karar vereceğiz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. İçeride turu bitirme şansımız var. Oynadığımız şekilde devam etmeyi ve gelişmeye niyetliyiz. Bazı değişiklikler görebilirsiniz."

"Benim buradaki ilk sezonum. Oyuncularımızın istediğimiz şekilde oynamasını istiyorum. Takımııza gelen oyuncularımızdan memnunum. Şu ana kadar işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Süper Kupa'yla başladık ve ilk iki maçımızı kazandık. Tüm oyuncularımızın enerjisini kullanmak ve onları zinde tutmaya çalışıyoruz. Şu anki gidişattan memnun olduğumu söyleyebilirim."

Son iki maçta yenilen 5 golle ilgili gelen soruya van Bronckhorst şu yanıtı verdi:

"Oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Geçen haftaki maçı da izledik. Kolay goller yedik. Bu konuda gelişim gösteriyoruz ve gelişeceğiz ilerleyen haftalarda. İki maçta 5 yenilen gol elbette çok. Takım savunmasını da geliştirmemiz gerekiyor. Kolay gol yemeyi azaltmamız gerekiyor."

HOLLANDALI HOCADAN TRANSFER YANITI

Van Bronckhorst transfere ilişkin, "Felix'in gelmesinin dolayı çok memnunum. Transfer bitti diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir. Son birkaç aydaki enerjimizi de buna harcadık. Sadece ben değil kulüpteki herkes. Transfer dönemi bittiğinde kadromuzun iyi olması gerekiyor. Bu yüzden transfer bitti diyemem" dedi.

Giovanni van Bronckhorst Avrupa Ligi'yle ilgili, "Finali şu an itibariyle düşünmüyorum. Kısa vadede gruplara kalmak hedefimiz. Güçlü rakipler var. Şu anda hedeflediğimiz şey gruplarda olmak. Avrupa kupaları zordur. Bu maçlarda elinizden gelenin en iyisini yapmanız lazım. Tüm sezon boyunca bunu yaparsanız finale ulaşabilirsiniz. Öncelikli hedefimiz gruplar. 8 maç olacak. Zor olacak ama şu anki hedefimiz yarınki karşılaşmanın ardından gruplara kalmak" ifadelerini kullandı.