Lugano maçı öncesi... Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Sebastian Szymanski'ye özel bir görev vereceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:34
Lugano maçı öncesi... Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak.

Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

SZYMANSKI'YE ÖZEL GÖREV

Sabah'ta yer alan habere göre; mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, Sebastian Szymanski'ye özel bir görev verdi.

Portekizli çalıştırıcı, uzaktan etkili şutlar çeken Sebastian Szymanski'den yine kaleyi görünce şut atmasını istedi.

Hazırlık maçlarında bu şekilde goller bulan Polonyalı yıldız oyuncu, İsviçre'deki ilk mücadelede de uzaktan kaleyi yoklamış ancak direğe takılmıştı. 


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