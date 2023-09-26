Lugano'dan telefonunu çalan hırsıza müdahale

Eski Fenerbahçeli Diego Lugano, telefonunu çalmak isteyen hırsızı etkisiz hale getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 07:55
Lugano'dan telefonunu çalan hırsıza müdahale
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Copa Do Brasil finalinde Flamengo ile karşılaşan ve rakibini mağlup etmeyi başaran Sao Paulo, tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Geçmişte Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de formasını giyen Diego Lugano, mücadeleyi takip etmek için Cicero Pompeu de Toledo Stadyumu'nda bulunan isimlerden biri oldu. 

Maçı takip etmek için alanda bulunan Lugano'nun başına ilginç bir olay da geldi. 

TELEFONUNU ÇALMAYA ÇALIŞTILAR

Bir taraftar, Sao Paulo'nun kupayı kazanması sonrasında taraftarlar ile kutlamalara katılan Diego Lugano'nun telefonunu çalmaya çalıştı. 

Lugano hırsıza hızlı bir şekilde müdahale ederken, telefonunu da geri aldı. Lugano'nun müdahalesi sonrasında diğer taraftarların da olaya dahil olmasıyla birlikte arbede kısa bir süre daha devam etti. 

Hırsız, arbede sonrasında ise polise teslim edildi. 

 


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