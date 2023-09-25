Spor yazarları Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Alışkanlık haline gelmemeli'

Yayınlanma: 25.09.2023 - 08:53

Güncelleme: 25.09.2023 - 08:53

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Hilmi Türkay: "İrfan Can Kahveci, bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. Taraftar tepkisinden sıyrılan ve sadece sahaya odaklanan Kahveci dün de golüyle Fenerbahçe’ye hayat verdi. Şampiyonluk yolunda bazen etkili olamadığınız maçlarda da kazanmak çok önemli. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında bu hakkını kullandı diyelim. Ama bu durum bir alışkanlık haline gelmemeli. Yoksa işler sıkıntıya girer." (Cumhuriyet)

Uğur Meleke: "İsmail Kartal Alanya’da da 7 kişilik sert bir rotasyonla başlattı takımını. Bu kez sahadaki amiral sayısı artmıştı, koşucu birkaç oyuncunun yerini üretenler almıştı. İlk 45 dakikada topa sahip olsalar da çok fazla net pozisyon bulamadılar. Lakin bulduklarının da şöyle bir ortak özelliği söz konusuydu: Tüm tehlikeli pozisyonların içinde orta üçlü İsmail-Fred ve Szymanski vardı. 13’te Fred araya oynadı, Szymanski atamadı. 27’de Dzeko’nun pozisyonunda pas yine Szymanski’den geldi. 43’teki golde de pozisyonu başlatan İsmail, hava topunu alan Szymanski idi. İrfan’ın golü de Polonyalı’nın indirdiği topun ardından geldi. Fred ise yavaş yavaş saha içi yöneticiliğini ele alıyor Fenerbahçe’de." (Hürriyet)

"OFSAYT ÇİZGİSİNİ ÇEKEMEDİLER"

Erman Toroğlu: "İlk yarının sonunda İrfan Can'ın güzel bir golü var. Hareketleri çok güzel ama bir ofsayt pozisyonu var; tuhaf bir pozisyon, zaten bir türlü çizgiyi çizemediler. Onu da tam çizdiler mi bilemiyorum. İki futbolcunun da ayakkabıları aynı renk, günahları boynuna." (Sabah)

Ercan Güven: "Fenerbahçe takımı değişse de kalite değişmiyor. Belli ki, bu gidişat derbilere kadar sürecek. Bu sezonun şampiyonunu derbilerin sonuçları belirleyecek. Ne şans, ne sihir, ne salt yetenek… İşin püf noktası 'kulübedeki simyacı'! Evet… Fenerbahçe’nin sezon başında aldığı 'değerli madenleri' çil çil 'altın' yapan 'simyacı' İsmail Kartal hiç şüphesiz." (Milliyet)

"SANKİ MODA'DA DOĞMUŞ"

İlker Yağcıoğlu: "Oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Özellikle kendi sol taraftalarından Ferdi'nin hücuma verdiği destekle ataklarını geliştirdiler. İlk devre çok ortalarda görünmeyen İrfan Can da şık bir golle formunu devam ettirdi. Ama tartışmasız sahanın en iyisi Fred'di. Kaç tane ciğeri var bilmiyoruz ama kesinlikle son zamanlarda gördüğüm dayanıklılığı en yüksek ve en yetenekli oyunculardan bir tanesi." (Takvim)

Rıdvan Dilmen: "Bu takımın geçmiş yıllara göre bu kadar çok transfer yaptığı sezonlar oldu ama tarihinin en güçlü kadrolarından biri yaptığını görmemiştik. En iyi 3 kadrosundan birisi. Sadece 11 olarak değil geniş kadro olarak görelim. Fred, Moda'da doğup Fenerbahçe'ye gelmiş gibi oynuyor. Hala 20 yaşındaki genç oyuncu gibi kendisini ıspatlamak için oynuyormuş gibi."