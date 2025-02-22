Luis Suarez'in kadrosunda Muslera sürprizi!
Futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alan Luis Suarez, rüya 5'lisinde kalede Fernando Muslera'ya yer verdi.
Ajax, Liverpool ve Barcelona'da gösterdiği performansla futbol tarihine girmeyi başaran Luis Suarez, rüya 5'lisinde Fernando Muslera'ya yer verdi.
Messi ile Inter Miami'de top koşturan Luis Suarez, MLS'in X hesabı için oynadığı en iyi 5 futbolcuyu saydı.
İşte Uruguaylı süper starın en iyi 5'lisi:
- Fernando Muslera
- Diego Godin
- Iniesta
- Neymar
- Messi
Etiketler: #luis suarez #fernando muslera #MLS
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