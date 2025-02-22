Luis Suarez'in kadrosunda Muslera sürprizi!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 18:56

Güncelleme: 22.02.2025 - 18:56

Ajax, Liverpool ve Barcelona'da gösterdiği performansla futbol tarihine girmeyi başaran Luis Suarez, rüya 5'lisinde Fernando Muslera'ya yer verdi.

Messi ile Inter Miami'de top koşturan Luis Suarez, MLS'in X hesabı için oynadığı en iyi 5 futbolcuyu saydı.

İşte Uruguaylı süper starın en iyi 5'lisi: