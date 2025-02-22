Luis Suarez'in kadrosunda Muslera sürprizi!

Futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alan Luis Suarez, rüya 5'lisinde kalede Fernando Muslera'ya yer verdi.

Luis Suarez'in kadrosunda Muslera sürprizi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 18:56

Ajax, Liverpool ve Barcelona'da gösterdiği performansla futbol tarihine girmeyi başaran Luis Suarez, rüya 5'lisinde Fernando Muslera'ya yer verdi.

Messi ile Inter Miami'de top koşturan Luis Suarez, MLS'in X hesabı için oynadığı en iyi 5 futbolcuyu saydı.

İşte Uruguaylı süper starın en iyi 5'lisi:

  • Fernando Muslera
  • Diego Godin
  • Iniesta
  • Neymar
  • Messi

Etiketler: #luis suarez #fernando muslera #MLS

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