Victor Osimhen'den Fernando Muslera'ya övgü: 'Kaptandan öte çok büyük...'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 22:53

Güncelleme: 17.02.2025 - 22:54

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçta sarı-Kırmızılılar'ın iki golünü de atan Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ VE ZOR MAÇTI"

Osimhen, açıklamasında, "Çok önemli ve zor maçtı. Takımı tebrik ederim, taraftarlara teşekkürler. Galibiyet serimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"MUSLERA, KAPTANDAN ÖTE..."

Kaleci Muslera ile ilgili de konuşan Nijeryalı yıldız, "Fernando Muslera, kaptandan öte çok büyük bir insan. Galibiyette büyük bir payı vardı. Sesim kısıldı, biraz dinlendikten sonra kendine gelecektir" dedi.