Luka Doncic triple-double yaptı: Eski takımına acımadı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Luka Doncic eski takımı Dallas Mavericks ile karşılaştığı maçta "triple-double" yaparken Los Angeles Lakers 107-99 kazandı.
NBA'de 7 maç yapıldı. Crypto.com Arena'da oynanan maçta Doncic 19 sayı, 15 ribaunt, 12 asist ile oynarken takım arkadaşı LeBron James 27 sayı, 12 ribaunt ile göz doldurdu.
LeBron James yeni takım arkadaşı Luka Doncic'in performansını överek, "Ne yapmak istediğine çok odaklanmıştı. Ne yapmak istediğine ve oyun planını bireysel olarak nasıl uygulamak istediğine kilitlenmiş durumdaydı" dedi.
Dallas'ın yıldızı Kyrie Irving ise maçta 35 sayısı kaydetti.
ALPEREN ŞENGÜN "DOUBLE-DOUBLE" YAPTI
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Milwaukee Bucks'ı 100-97 mağlup etti
Toyota Center'da oynanan maçta, Alperen 23 sayı 11 ribaunt ile oynarken takım arkadaşı Jalen Green 25 sayı kaydetti.
Milwaukee'nin Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Toronto Raptors-Boston Celtics: 101-111
Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 82-122
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 109-103
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 151-148 (uzatmada)
Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 100-97
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 107-99
Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 128-92
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan derbi hakemi açıklaması!
- Mauro Icardi'den maskeli İstanbul turu!
- Liverpool'un konuğu Newcastle United
- Tottenham'ın konuğu Manchester City!
- Arsenal, Nottingham Forest deplasmanında
- Manchester United'ın konuğu Ipswich Town
- Sloven yıldız eski takımını affetmedi!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Trabzonspor'un konuğu Rizespor
- Brighton seriye bağladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, 'Serap Yazıcı' gerçeğini açıkladı
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Müjde Ar ve eski bakan eşi trafik kazası geçirdi!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- 'İthal et' skandalında flaş gelişme