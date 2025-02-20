Yasaklı madde tespit edildi: NBA yıldızına 25 maç ceza!

NBA ekibi Milwaukee Bucks'ın pivotu Bobby Portis'e yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası verildi.

Yasaklı madde tespit edildi: NBA yıldızına 25 maç ceza!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 19:52

Milwaukee Bucks'ın pivotu Bobby Portis'in cezası belli oldu.  

NBA'in açıklamasına göre numunesinde "Tramadol" isimli yasaklı madde tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcu, 25 maç men cezası aldı.

ABD'li basketbolcu Portis'in cezası, Bucks'ın yarın Los Angeles Clippers ile oynayacağı maçla başlayacak.

Portis, bu sezon Bucks formasıyla 13,7 sayı, 8,3 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.


Etiketler: #nba #ceza #Bobby Portis

İlgili Haberler

LeBron James, NBA kariyerinde bir ilki yaşadı

LeBron James, NBA kariyerinde bir ilki yaşadı
Mac McClung geceye damga vurdu: NBA All Star'da tarihe geçen smaç performansı

Mac McClung geceye damga vurdu: NBA All Star'da tarihe geçen smaç performansı
NBA All-Star'da eşleşmeler belli oldu

NBA All-Star'da eşleşmeler belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler