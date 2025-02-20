Yasaklı madde tespit edildi: NBA yıldızına 25 maç ceza!
NBA ekibi Milwaukee Bucks'ın pivotu Bobby Portis'e yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası verildi.
Milwaukee Bucks'ın pivotu Bobby Portis'in cezası belli oldu.
NBA'in açıklamasına göre numunesinde "Tramadol" isimli yasaklı madde tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcu, 25 maç men cezası aldı.
ABD'li basketbolcu Portis'in cezası, Bucks'ın yarın Los Angeles Clippers ile oynayacağı maçla başlayacak.
Portis, bu sezon Bucks formasıyla 13,7 sayı, 8,3 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.
Etiketler: #nba #ceza #Bobby Portis
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