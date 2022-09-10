Luka Doncic'in rekoru Slovenya'yı çeyrek finale taşıdı!
FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) son 16 turunda Slovenya, Belçika'yı 88-72 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
EuroBasket son 16 turunda Slovenya ile Belçika kozlarını paylaştı.
Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadeleyi Slovenya 88-72 kazanırken, Luka Doncic 35 sayı 4 ribaunt 5 asistle maçın yıldızlaşan ismi oldu. Belçika'da ise Pierre-Antoine Gillet'in 15 sayı 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
YİNE REKOR KIRDI
Sovenya'nın yıldız oyuncusu Luka Doncic, üst üste oynadığı üç maçta sırasıyla; Almanya'ya 36, Fransa'ya 47 ve Belçika'ya 35 sayı atarak son 31 yılda EuroBasket'te üç maç üst üste 30 sayı üst üste atmayı başaran ilk isim oldu.
Turnuvada çeyrek finale yükselen Slovenya, çeyrek finalde Ukrayna-Polonya maçının galibi ile karşılaşacak.
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