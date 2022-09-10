Luka Doncic'in rekoru Slovenya'yı çeyrek finale taşıdı!

10 Eylül 2022 Cumartesi, 18:49

EuroBasket son 16 turunda Slovenya ile Belçika kozlarını paylaştı.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadeleyi Slovenya 88-72 kazanırken, Luka Doncic 35 sayı 4 ribaunt 5 asistle maçın yıldızlaşan ismi oldu. Belçika'da ise Pierre-Antoine Gillet'in 15 sayı 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

YİNE REKOR KIRDI

Sovenya'nın yıldız oyuncusu Luka Doncic, üst üste oynadığı üç maçta sırasıyla; Almanya'ya 36, Fransa'ya 47 ve Belçika'ya 35 sayı atarak son 31 yılda EuroBasket'te üç maç üst üste 30 sayı üst üste atmayı başaran ilk isim oldu.

Turnuvada çeyrek finale yükselen Slovenya, çeyrek finalde Ukrayna-Polonya maçının galibi ile karşılaşacak.