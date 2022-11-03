Luka Modric, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı

Real Madrid'in yıldız orta sahası Luka Modric, Celtic karşısında attığı penaltı golüyle Burak Yılmaz'a ait olan Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 10:37
Luka Modric, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçında Real Madrid, Celtic ile karşılaştı.  Maçta ilk golü penaltıdan bulan Luka Modric, yeni bir rekora imza attı. 

37 yaş 54 günlükken penaltı golü atan Hırvat oyuncu; Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu olma unvanını ele geçirdi. 

BURAK YILMAZ'IN REKORUNU KIRDI

Luka Modric attığı penaltıyla daha önce Burak Yılmaz'a ait olan rekoru kırdı.  Burak Yılmaz, 36 yaş 244 günlükken Chelsea'ye karşı Lille formasıyla attığı penaltı golüyle rekorun sahibi olmuştu. 


luka modric burak yılmaz uefa şampiyonlar ligi real madrid Celtic

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler