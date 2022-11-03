Luka Modric, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı
Real Madrid'in yıldız orta sahası Luka Modric, Celtic karşısında attığı penaltı golüyle Burak Yılmaz'a ait olan Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçında Real Madrid, Celtic ile karşılaştı. Maçta ilk golü penaltıdan bulan Luka Modric, yeni bir rekora imza attı.
37 yaş 54 günlükken penaltı golü atan Hırvat oyuncu; Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu olma unvanını ele geçirdi.
BURAK YILMAZ'IN REKORUNU KIRDI
Luka Modric attığı penaltıyla daha önce Burak Yılmaz'a ait olan rekoru kırdı. Burak Yılmaz, 36 yaş 244 günlükken Chelsea'ye karşı Lille formasıyla attığı penaltı golüyle rekorun sahibi olmuştu.
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