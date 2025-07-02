Lukas Podolski'den Leroy Sane açıklaması: 'Kararı beni şaşırtmadı'

Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, Almanya'nın BILD gazetesine verdiği röportajda sarı-kırmızılıların yeni transferi Leroy Sane hakkında konuştu.

Podolski'nin açıklamaları şu şekilde:

"Leroy Sane kesinlikle Galatasaray'ın kral transferi. Sadece oranın değil, tüm ligin yeni yıldızı. Leroy'un transferiyle, spor açısından hâlâ çok şey başarmak isteyen ve başarabilen oyuncuları daha gençken takıma katma konusunda iyi bir başlangıç yaptık."

"Galatasaray artık sadece Süper Lig'i kazanmaktan daha fazlasını başarmak istiyor. Galatasaray'da işler gelişiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak kesinlikle ulaşılabilir hedef."





"SANE'NİN KARARI BENİ ŞAŞIRTMADI"

"Leroy Sane, İstanbul'da akşamları dışarı yemeğe çıktığında parasını evde, kasada bırakmaya alışsa iyi olur. Galatasaray yıldızı olarak gittiği her yerde krallar gibi karşılanıp davet edilecek, her şey ona ikram edilecek."

"Türkiye ve Galatasaray biraz küçümseniyor. Oysa kesinlikle diğer büyük Avrupa kulüplerinden geri kalmayan bir takım. Ben de İstanbul'da oynadım, gerçekten muazzam bir şehir. Tüm dünyada taraftarı olan harika bir kulüp. Galatasaray, benim dönemimden bu yana kendini daha da geliştirdi. Stadı harika, ayrıca artık yeni bir antrenman tesisi var. Sane'nin bu kararı yanlış değil. Onun kararı beni şaşırtmadı."

İLKAY VE TER STEGEN İDDALARI

"Türk medyasında her gün büyük isimler konuşuluyor. Eğer yazılanlara bakarsak, dünyanın tüm yıldızları Galatasaray'a imza atmak üzere."