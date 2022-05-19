Lukas Podolski Gornik Zabrze ile sözleşmesini uzattı
Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor forması da giyen 36 yaşındaki Lukas Podolski, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Polonya ekibi Gornik Zabrze, Lukas Podolski ile yeni sözleşme imzaladı. Polonya asıllı Alman oyuncu, 1 yıl daha Gornik Zabrze forması giyecek.
36 yaşındaki oyuncu kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Burada büyüdüm, burası küçüklüğümden beri benim kulübüm" dedi.
Podolski, sosyal medya hesabından da 2023 sonuna kadar kulübüyle sözleşme imzaladığını duyurdu.
Polonya'nın Gliwice şehrinde doğan Lukas Podolski, 1987'de ailesiyle birlikte Batı Almanya'ya göç etti ve profesyonel futbol kariyerine Köln'de başladı. Ülkemizde yolu Galatasaray ve Antalyaspor'dan da geçen Podolski, Almanya Milli Takımı'na kadar yükseldi. Golcü oyuncu, Panzerler ile 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk kupasını kaldırdı.
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