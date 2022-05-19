Antalyaspor, sezonun son maçında Galatasaray karşısında yeni rekor peşinde
Sezonun son maçında Galatasaray’ı ağırlayacak olan FT Antalyaspor’da, 2 eksik futbolcu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar seyircisi önünde sezonu galibiyetle kapatmak istiyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor.
Sezonun geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 58 puanla 7. sırada girdi.
Ligin 36. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u iç sahada 3-2 mağlup ederek 14 maçla kulüp tarihindeki en uzun namağlup unvanına ulaşan Antalyaspor, 37. haftada Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 yenerek rekorunu 15 maça çıkarmıştı.
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