Lukas Podolski, Türkiye'ye geldi: Evimi çok özlemişim

19 Aralık 2022 Pazartesi, 19:33

Polonya ekiplerinden Gornik Zabrze'de kariyerine devam eden Lukas Podolski, Türkiye'ye geldi.

Galatasaray'da 2015-2017 yılları arasında forma giyen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların tesislerini ziyaret etti.

Lukas Podolski, Galatasaray'la ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, burada bulunmak her zaman çok özel hissettiriyor. Evimi çok özlemişim."



