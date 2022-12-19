Lukas Podolski, Türkiye'ye geldi: Evimi çok özlemişim

Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Lukas Podolski, sarı-kırmızılı kulübü ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 19:33
Lukas Podolski, Türkiye'ye geldi: Evimi çok özlemişim
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Polonya ekiplerinden Gornik Zabrze'de kariyerine devam eden Lukas Podolski, Türkiye'ye geldi.

Galatasaray'da 2015-2017 yılları arasında forma giyen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların tesislerini ziyaret etti.

Lukas Podolski, Galatasaray'la ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, burada bulunmak her zaman çok özel hissettiriyor. Evimi çok özlemişim."



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