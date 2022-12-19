Lukas Podolski, Türkiye'ye geldi: Evimi çok özlemişim
Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Lukas Podolski, sarı-kırmızılı kulübü ziyaret etti.
Polonya ekiplerinden Gornik Zabrze'de kariyerine devam eden Lukas Podolski, Türkiye'ye geldi.
Galatasaray'da 2015-2017 yılları arasında forma giyen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların tesislerini ziyaret etti.
Lukas Podolski, Galatasaray'la ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, burada bulunmak her zaman çok özel hissettiriyor. Evimi çok özlemişim."
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- Nusret alay konusu oldu