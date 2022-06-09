Lüksemburg-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde cumartesi günü Lüksemburg ile oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 14:22
Lüksemburg-Türkiye maçının hakemi belli oldu
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A Milli Takımi'ın 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçının hakemi belli oldu.

Lüksemburg Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek.

Nobre'nin yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Helder Malheiro olacak. Maçta aynı ülkeden Luis Godinho VAR, Hugo Miguel AVAR görevi üstlenecek.



A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup hakem

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