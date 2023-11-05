Luton Town - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Robert Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.
LUTON TOWN - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Kenilworth Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
LUTON TOWN - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etmişti.
Luton Town ise Aston Villa deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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