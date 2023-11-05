Luton Town - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:01
Luton Town - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Robert Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.

LUTON TOWN - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Kenilworth Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

LUTON TOWN - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etmişti.

Luton Town ise Aston Villa deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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