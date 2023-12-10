Luton Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında deplasmanda Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Robert Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.
LUTON TOWN - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Kenilworth Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
LUTON TOWN - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta Aston Villa deplasmanıdnan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Luton Town ise kendi sahasında ağırladığı Arsenal'a 4-3 mağlup olmuştu.
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