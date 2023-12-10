Luton Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında deplasmanda Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:21
Luton Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Robert Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.

LUTON TOWN - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kenilworth Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

LUTON TOWN - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta Aston Villa deplasmanıdnan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Luton Town ise kendi sahasında ağırladığı Arsenal'a 4-3 mağlup olmuştu.


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