Luyindama için Çin iddiası!

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Christian Luyindama'nın Çin'e imza atacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 13:59
Luyindama için Çin iddiası!
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Galatasaray'ın geçtiğimiz aylarda sözleşmesini feshettiği Christian Luyindama'nın yeni adresi netleşiyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, Christian Luyindama'nın Çin'den bir takımla sözleşme imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

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Luyindama'ya yakın bir kaynağın aktardığına göre, 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Çin'e gittiği belirtildi.

Galatasaray'da 79 maça çıkan Luyindama, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


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