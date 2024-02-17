Luyindama için Çin iddiası!
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Christian Luyindama'nın Çin'e imza atacağı iddia edildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz aylarda sözleşmesini feshettiği Christian Luyindama'nın yeni adresi netleşiyor.
Fransız basınında yer alan habere göre, Christian Luyindama'nın Çin'den bir takımla sözleşme imzalanmasının beklendiği kaydedildi.
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Luyindama'ya yakın bir kaynağın aktardığına göre, 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Çin'e gittiği belirtildi.
Galatasaray'da 79 maça çıkan Luyindama, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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