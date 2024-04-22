PSG dev maçta Lyon'u 4 golle geçti!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 07:39

Güncelleme: 22.04.2024 - 07:39

Ligue 1 30. hafta maçında PSG, sahasında Lyon'la karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Nemanja Matic(k.k), 6. dakikada Lucas Beraldo, 32 ve 42. dakikalarda ise Gonçalo Ramos kaydetti. Lyon'un tek golü 37. dakikada Ernest Nuamah'tan geldi.

PSG bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı. Lyon ise 5 maç sonra mağlup oldu.

Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkaran Luis Enrique'nin öğrencileri en yakın rakibi Monaco'nun 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Lig'de son 5 maçı kalan PSG'nin gelecek hafta Le Havre maçını kazanmasının ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. 41 puanla 8. sırada yer alan Lyon ise gelecek hafta Monaco ile oynayacak.