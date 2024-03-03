Marsilya, Clermont'a acımadı!

Yayınlanma: 03.03.2024 - 09:23

Güncelleme: 03.03.2024 - 09:23

Clermont ev sahipliğinde oynanan maçı Marsilya 5-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ndiaye, 59. dakikada Aubameyang, 67. dakikada Clauss, 80. dakikada Henrique ve 90+2. dakikada Moumbagna kaydetti. Clermont'un tek golü Boutobba attı.

Marsilya ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Gasset'in öğrencileri son iki maçta 9 gol kaydetti.

Bu sonucun ardından Marsilya puanını 36'ya çıkardı. Clermont ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Nantes ile oynayacak. Clermont ise Metz ile oynayacak.