Marsilya, Clermont'a acımadı!
Fransa Ligue 1 24. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Clermont'u 5-1 mağlup etti.
Clermont ev sahipliğinde oynanan maçı Marsilya 5-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ndiaye, 59. dakikada Aubameyang, 67. dakikada Clauss, 80. dakikada Henrique ve 90+2. dakikada Moumbagna kaydetti. Clermont'un tek golü Boutobba attı.
Marsilya ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Gasset'in öğrencileri son iki maçta 9 gol kaydetti.
Bu sonucun ardından Marsilya puanını 36'ya çıkardı. Clermont ise 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Nantes ile oynayacak. Clermont ise Metz ile oynayacak.
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