Olympique Lyon tribün liderinden takıma tepki
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'e 4-1 mağlup olan Lyon'da, taraftar grubu lideri maç sonunda takıma uyarılarda bulundu.
Fransa Ligue 1'de evinde Paris Saint-Germain'e 4-1 mağlup olan Lyon'da maç sonu taraftarlar ile takım arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
"FORMAYI KİRLETMEYE HAKKINIZ YOK"
Lyon taraftar grubu Bad Gones'un lideri, oyuncularla yaptığı konuşmada, "Sizden önce Lyon forması giyenler, bu formayı her zaman yüceltmiştir. Susma hakkınız yok. Ne oluyorsa çıkın konuşun. Bu formayı kirletmeye hakkınız yok" ifadelerini kullandı.
Fransa Ligue 1'in ilk 4 haftasında oynadığı 4 maçtan 1 beraberlik 3 mağlubiyet alan Lyon, ligin son sırasında bulunuyor.
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