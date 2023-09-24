Olympique Lyon'un 3 puan hasreti dinmedi!
Olympique Lyon, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Brest'e 1-0 mağlup oldu.
Fransa Ligue 1'in 6. hafta karşılaşmasında Brest ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi. Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brest 1-0 kazandı.
Brest'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Steve Mounie kaydetti.
6 MAÇTIR 3 PUANA HASRET
Bu sonuçla birlikte Lyon, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
Bu galibiyetin ardından Brest puanını 13 yaparak haftayı lider kapatmayı garantiledi. Olympique Lyon 2 puanla ligin son sıralarında kaldı.
Brest önümüzdeki hafta Nice deplasmanına gidecek. Lyon ise Reims deplasmanında olacak.
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