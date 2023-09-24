Olympique Lyon'un 3 puan hasreti dinmedi!

Olympique Lyon, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Brest'e 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:41
Olympique Lyon'un 3 puan hasreti dinmedi!
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Fransa Ligue 1'in 6. hafta karşılaşmasında Brest ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi. Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brest 1-0 kazandı.

Brest'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Steve Mounie kaydetti.

6 MAÇTIR 3 PUANA HASRET

Bu sonuçla birlikte Lyon, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

Bu galibiyetin ardından Brest puanını 13 yaparak haftayı lider kapatmayı garantiledi. Olympique Lyon 2 puanla ligin son sıralarında kaldı.

Brest önümüzdeki hafta Nice deplasmanına gidecek. Lyon ise Reims deplasmanında olacak.


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lyon Brest Fransa Ligue 1

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