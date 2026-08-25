Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Paylaş

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

25.08.2026 20:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon'a konuk olacak. Eşleşmenin ilk maçında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakada turu geçerek 17 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TUR İHTİMALLERİ 

Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

DÖRT EKSİK 

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku, Vedat Muric.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE 17 SEZONLUK HASRETİ SONA ERDİRMEK İSTİYOR

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için Fransız ekibini organizasyon dışında bırakması gerekiyor. Eşleşmenin ilk maçında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakada turu geçerek 17 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EN BÜYÜK BAŞARI ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #lyon

İlgili Haberler

Kritik karşılaşma öncesi Openda'dan Fenerbahçe açıklaması
Kritik karşılaşma öncesi Openda'dan Fenerbahçe açıklaması Lyon'un golcüsü Lois Openda, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe maçı sözleri: 'Tarih yazmak istiyoruz'
Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe maçı sözleri: 'Tarih yazmak istiyoruz' Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu
Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.