Lyon iki transferi birden açıkladı!
Lyon, Brezilya takımı Botafogo'dan 26 yaşındaki kaleci Lucas Perri ve 25 yaşındaki stoper Adryelson'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransa'da kötü günler geçiren Lyon, transferde gaza bastı.
Fransız ekibi, Brezilya takımı Botafogo'dan 26 yaşındaki kaleci Lucas Perri ve 25 yaşındaki stoper Adryelson'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Lyon, Perri için 3 milyon 250 bin euro, Adryelson için ise 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek.
Perri, Botafogo'da 67 maça çıktı. Bu maçlarda 58 kez kalesinde gol gördü. Adryelson ise 75 maça çıktı ve 4 gol 1 asist yaptı.
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