Lyon iki transferi birden açıkladı!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 17:50

Güncelleme: 06.01.2024 - 17:50

Fransa'da kötü günler geçiren Lyon, transferde gaza bastı.

Fransız ekibi, Brezilya takımı Botafogo'dan 26 yaşındaki kaleci Lucas Perri ve 25 yaşındaki stoper Adryelson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Lyon, Perri için 3 milyon 250 bin euro, Adryelson için ise 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Perri, Botafogo'da 67 maça çıktı. Bu maçlarda 58 kez kalesinde gol gördü. Adryelson ise 75 maça çıktı ve 4 gol 1 asist yaptı.