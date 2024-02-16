Lyon - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında kendi sahasında Nice ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:31
Lyon - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pierre Sage yönetimindeki Olympique Lyon, kendi sahasında Francesco Farioli'nin ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.

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LYON - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LYON - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Lyon, ligde oynadığı son maçta Montpellier deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 

Nice ise kendi sahasında ağırladığı Monaco'ya 3-2 mağlup olmuştu. 


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