Lyon - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında kendi sahasında Nice ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pierre Sage yönetimindeki Olympique Lyon, kendi sahasında Francesco Farioli'nin ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.
Göz Atın
LYON - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LYON - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Lyon, ligde oynadığı son maçta Montpellier deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Nice ise kendi sahasında ağırladığı Monaco'ya 3-2 mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de üst düzey istifa!
- 'Müjde' diye duyurdu!
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
- İzmir için yeni anket sonuçları
- DP'den İstanbul ve Ankara kararı!
- 'Hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
- İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı!
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek
- Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber