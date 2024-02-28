Lyon penaltılara giden maçta turladı!

Fransa Kupası karşılaşmasında Lyon ağırladığı Strasbourg'u penaltılar sonucunda mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:11
Lyon penaltılara giden maçta turladı!
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Fransa Kupası çeyrek final karşılaşmasında Lyon konuk ettiği Strasbourg'u penaltılara giden maçta 4-3 mağlup etti.

Lyon'da Maxence Caqueret, Gift Orban, Ainsley Maitland-Niles ve Rayan Cherki penaltıları gole çevirirken, Strasbourg'da Thomas Delaine ve Lucas Perrin penaltılardan yararlanamadı.

Lyon'un bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.


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