Lyon penaltılara giden maçta turladı!
Fransa Kupası karşılaşmasında Lyon ağırladığı Strasbourg'u penaltılar sonucunda mağlup etti.
Fransa Kupası çeyrek final karşılaşmasında Lyon konuk ettiği Strasbourg'u penaltılara giden maçta 4-3 mağlup etti.
Lyon'da Maxence Caqueret, Gift Orban, Ainsley Maitland-Niles ve Rayan Cherki penaltıları gole çevirirken, Strasbourg'da Thomas Delaine ve Lucas Perrin penaltılardan yararlanamadı.
Lyon'un bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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