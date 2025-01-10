Tümer Metin'den Mourinho'ya eleştiri: 'Geldiğinden beri hiçbir şey...'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:38

Güncelleme: 10.01.2025 - 11:38

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken Jose Mourinho için çarpıcı ifadeler kullandı.

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe rölantide maç kazanayım edasıyla ilerliyor. Bazen gaza basmak lazım, bazen vitesi aşağı çekmek, bazen köklemek lazım.

Hiç öyle rolantide hep aynı kazanayım. Olmaz. Ligin dinamiklerine ayak uydurmak lazım.

Anlara göre oynamak lazım, hocası da geldiği gibi aynı tonda, hocasının tonu bir tek ligi eleştirirken değişiyor.

Hocam anladım ya tamam! Buradasın artık. Biz kötüyüz ya! Sen iyi misin? Allah aşkına ben soruyorum.

"GELDİĞİNDEN BERİ HİÇBİR ŞEY YAPMADIN"

'Kimi eleştiriyorsun sen? Koskoca Mourinho', bana ne ya Mourinho! Bende fena futbolcu değildim ama oynayamıyorum artık bitiyor bazı şeyler.

Senin kariyerine bir şey söylediğim yok. Yaptıklarına bir şey söylediğim yok ama formsuzsun, kabul et bunu.

Hiçbir şey yapmadın geldiğinden beri yapmadın. Mourinho farkını görmek istiyorum ben.

Haftalardır söylüyorum sıkıldım. Ben, Fenerbahçe'nin eksiklerini anlatmaktan 17 haftadır burada sıkıldım. Bunlar Galatasaray'ı diline dolamaktan sıkılmadılar."