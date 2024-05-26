Maç öncesi olay çıktı: PSG ,15. kez kupayı müzesine götürdü!
Paris Saint-Germain, Fransa Kupası finalinde karşılaştığı Olympique Lyon'u 2-1 mağlup ederek kupayı kazanan ekip oldu.
Fransa Kupası final maçında Paris Saint-Germain ile Lyon karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçta Lyon'u 2-1 yendi ve kupaya uzandı.
Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Ousmane Dembele ve 34. dakikada Fabian Ruiz, Lyon'un golünü 55. dakikada Jake O'Brien kaydetti.
Paris Saint-Germain bu galibiyetle kupayı 15. kez müzesine götürürken bu sezonu ise 3 kupayla tamamladı.
MAÇ ÖNCESİ OLAY ÇIKTI
Dev maç öncesinde Paris Saint-Germain taraftarıyla, Lyon taraftarları arasında büyük bir olay çıktı.
Lyon taraftarı, PSG taraftarını taşıyan otobüse saldırdı ve yaklaşık 20 taraftar yaralandı.
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