Maç öncesi olay çıktı: PSG ,15. kez kupayı müzesine götürdü!

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası finalinde karşılaştığı Olympique Lyon'u 2-1 mağlup ederek kupayı kazanan ekip oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:01
Maç öncesi olay çıktı: PSG ,15. kez kupayı müzesine götürdü!
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Fransa Kupası final maçında Paris Saint-Germain ile Lyon karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçta Lyon'u 2-1 yendi ve kupaya uzandı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Ousmane Dembele ve 34. dakikada Fabian Ruiz, Lyon'un golünü 55. dakikada Jake O'Brien kaydetti.

Paris Saint-Germain bu galibiyetle kupayı 15. kez müzesine götürürken bu sezonu ise 3 kupayla tamamladı.

MAÇ ÖNCESİ OLAY ÇIKTI

Dev maç öncesinde Paris Saint-Germain taraftarıyla, Lyon taraftarları arasında büyük bir olay çıktı.

Lyon taraftarı, PSG taraftarını taşıyan otobüse saldırdı ve yaklaşık 20 taraftar yaralandı.


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