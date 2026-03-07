Maç sırasında flaş paylaşım: Galatasaray'dan istifa çağrısı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.03.2026 17:14:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 93-90 yendi. Karşılaşma sırasında Galatasaray Başantrenörü Gianmarco Pozzecco ile sarı-kırmızılı oyuncu James Palmer diskalifiye edilerek oyundan ihraç edildi. Galatasaray'dan, MHK Başkanı Recep Ankaralı için "istifa" çağrısı geldi.

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Türk Telekom'u konuk etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi misafir takım 93-90 kazandı.

PALMER VE POZZECCO DİSKALİFİYE EDİLDİ

Türk Telekom ilk çeyreği 22-21, devreyi de 49-42 önde bitirdi. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Galatasaray'da James Palmer Jr. ikinci kez sportmenlik dışı faul yaptığı gerekçesiyle oyundan atılırken, sarı kırmızılı takımın başantrenörü Gianmarco Pozzecco da birkaç saniye sonrasında ikinci teknik faul sonucu hakemler tarafından diskalifiye edildi.

Konuk ekip üçüncü çeyreği 76-64 üstün geçti. Sarı kırmızılı takımın geri dönüş çabası galibiyet için yeterli olmadı ve Türk Telekom mücadeleyi 93-90 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki 13. galibiyetini elde etti. Galatasaray MCT Technic ise 9. kez mağlup oldu.

GALATASARAY'DAN "İSTİFA" PAYLAŞIMI

Öte yandan mücadele sırasında Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı’yı istifaya davet etti. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Recep Ankaralı İstifa!" ifadelerine yer verildi.

 

