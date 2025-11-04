Maç sırasında kalp krizi geçiren teknik direktör Mladen Zizovic hayatını kaybetti

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic hayatını kaybetti.
Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik direktörün Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.
🇧🇦🇷🇸 | Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında hayatını kaybetti.— Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) November 3, 2025
