Maç sırasında kalp krizi geçiren teknik direktör Mladen Zizovic hayatını kaybetti

4.11.2025 09:36:00
Sırbistan Süper Ligi ekibi FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, maç sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic hayatını kaybetti.

Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik direktörün Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

