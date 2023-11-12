Maç sırasında rahatsızlanan Ganalı futbolcu hayatını kaybetti
Ganalı oyuncu Raphael Dwamena, Egnatia ile Partizani arasında oynanan maçta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ganalı oyuncu Raphael Dwamena Arnavutluk'ta bir futbol maçı sırasında fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dıraç Bölge Polisi'nin açıklamasına göre, Egnatia ile Partizani arasında oynanan maçta Egnatia forması giyen 28 yaşındaki Dwamena, 23. dakikada yere yığıldı ve bilincini kaybetti.
Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dwamena, Kavalier'deki bir hastaneye kaldırıldı, ancak doktorlar 28 yaşındaki oyuncunun öldüğünü söyledi.
Raphael Dwamena
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Savcılık, futbolcunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.
Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Dwamena'nın sağlık ekibi tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Federasyon, olayın ardından ülkede bu hafta sonu yapılması planlanan maçların erteleneceğini duyurdu.
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