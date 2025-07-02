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Maça damga vuran tartışma: Arda Güler çileden çıktı!

Maça damga vuran tartışma: Arda Güler çileden çıktı!

2.07.2025 10:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Maça damga vuran tartışma: Arda Güler çileden çıktı!

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştığı Juventus'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmada milli oyuncu Arda Güler ile İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın tartışması dikkat çekti.

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus'u 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve etkili bir görüntü çizen Arda Güler'in Jude Bellingham'la tartışması ise gündem oldu.

Real Madrid'de iyi arkadaş oldukları bilinen Arda Güler ile Jude Bellingham, Juventus maçında saha içinde oldukça alevli bir tartışma yaşadı.

ARDA GÜLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Bellingham'ın Arda Güler'e ısrarlı tepkisi sonucu milli futbolcu da adeta çileden çıkarak cevap verdi.

Saha içindeki pozisyonu anlatan Arda Güler, ellerini iki yana sallayıp Bellingham'a tepki gösterdi.

Yaşanan tartışma sosyal medyada gündem olurken, Türk futbolseverlerden Arda Güler'e destek paylaşımları yapıldığı görüldü.


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