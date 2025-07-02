Maça damga vuran tartışma: Arda Güler çileden çıktı!

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus'u 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve etkili bir görüntü çizen Arda Güler'in Jude Bellingham'la tartışması ise gündem oldu.

Real Madrid'de iyi arkadaş oldukları bilinen Arda Güler ile Jude Bellingham, Juventus maçında saha içinde oldukça alevli bir tartışma yaşadı.

ARDA GÜLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Bellingham'ın Arda Güler'e ısrarlı tepkisi sonucu milli futbolcu da adeta çileden çıkarak cevap verdi.

Saha içindeki pozisyonu anlatan Arda Güler, ellerini iki yana sallayıp Bellingham'a tepki gösterdi.

Yaşanan tartışma sosyal medyada gündem olurken, Türk futbolseverlerden Arda Güler'e destek paylaşımları yapıldığı görüldü.



