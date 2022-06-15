Uluslar Ligi'nde Almanya İtalya'yı farka boğdu! Almanya 5-2 İtalya

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'da Almanya, İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Son Avrupa şampiyonu İtalya, Uluslar A Ligi 3. Grup'ta oynadığı 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 08:52
Uluslar Ligi'nde Almanya İtalya'yı farka boğdu! Almanya 5-2 İtalya
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UEFA Uluslar A Ligi'nın çekişmeli gruplarından biri olan 3. Grup'ta Almanya, İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Almanya'nın 5 golünü Werner (2), Müller, İlkay ve Kimmich attı. İtalya'nın golleri ise Gnoto ve Bastoni ile geldi.

Bu sonucun ardından Almanya puanını 6 yaparken, İtalya 5 puanda kaldı. 

İTALYA'DA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Son Avrupa şampiyonu İtalya, Roberto Mancini yönetiminde son dönemde üst üste kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Dünya Kupası'na katılamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İtalyanlar, daha sonra Finalissima'da Arjantin'e kaybetmişti. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 4 maçtan da sadece 1 galibiyet alabilen İtalya'da Roberto Mancini'nin geleceği sorgulandı.




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