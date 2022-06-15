Uluslar Ligi'nde Almanya İtalya'yı farka boğdu! Almanya 5-2 İtalya
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'da Almanya, İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Son Avrupa şampiyonu İtalya, Uluslar A Ligi 3. Grup'ta oynadığı 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.
UEFA Uluslar A Ligi'nın çekişmeli gruplarından biri olan 3. Grup'ta Almanya, İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Almanya'nın 5 golünü Werner (2), Müller, İlkay ve Kimmich attı. İtalya'nın golleri ise Gnoto ve Bastoni ile geldi.
Bu sonucun ardından Almanya puanını 6 yaparken, İtalya 5 puanda kaldı.
İTALYA'DA BÜYÜK ÇÖKÜŞ
Son Avrupa şampiyonu İtalya, Roberto Mancini yönetiminde son dönemde üst üste kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Dünya Kupası'na katılamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İtalyanlar, daha sonra Finalissima'da Arjantin'e kaybetmişti. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 4 maçtan da sadece 1 galibiyet alabilen İtalya'da Roberto Mancini'nin geleceği sorgulandı.
Video Haberler
- Silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı
- Şehir hastanesi otoparkında şüpheli ölüm
- Cinayeti itiraf etti: 2 gencin cansız bedeni bulundu
- Sarı kart gösterdi; döverek öldürdüler
- Öğrenciler hastanelik oldu
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt