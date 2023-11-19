Macaristan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Macaristan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) G Grubu 10. hafta maçında kendi sahasında Karadağ ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.
Marco Rossi yönetimindeki Macaristan, kendi sahasında Miodrag Radulovic'in ekibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
MACARİSTAN - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
MACARİSTAN - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Macaristan, gruptaki son maçında Bulgaristan deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile dönmüştü.
Karadağ ise kendi sahasında ağırladığı Litvanya'yı 2-0 mağlup etmişti.
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