Macaristan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Macaristan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) G Grubu 10. hafta maçında kendi sahasında Karadağ ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 11:26
Macaristan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.

Marco Rossi yönetimindeki Macaristan, kendi sahasında Miodrag Radulovic'in ekibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

MACARİSTAN - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

MACARİSTAN - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Macaristan, gruptaki son maçında Bulgaristan deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile dönmüştü.

Karadağ ise kendi sahasında ağırladığı Litvanya'yı 2-0 mağlup etmişti.


Macaristan Karadağ EURO 2024 canlı Canlı yayın

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