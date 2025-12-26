Maccabi Tel Aviv'den üst üste 5. galibiyet!

EuroLeague'in 18. haftasında Partizan, Maccabi Tel Aviv'i ağırladı.
Beogradska Arena'da oynanan maçı Maccabi Tel Aviv 112-87 kazandı.
Maccabi Tel Aviv'de Lonnie Walker 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken galibiyette büyük rol oynadı.
Bu sonuçla birlikte Partizan, EuroLeague'deki 18. maçında 12. yenilgisini aldı. Maccabi Tel Aviv ise üst üste 5. galibiyetini alarak 18 maç sonunda 8. galibiyetine ulaştı.
EuroLeague'in 19. haftasında Maccabi Tel Aviv, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Partizan ise Valencia'ya konuk olacak.