Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko karşılaşması ertelendi
THY EuroLeague'deki Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko, karşılaşması Fenerbahçe'deki koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
THY EuroLeague'de 27 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı, temsilcimizdeki koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 23. hafta karşılaşması, takımımızda artan Covid-19 vakaları ve sakatlıklar sonucunda, EuroLeague protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 24, 2022
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