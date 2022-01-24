Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko karşılaşması ertelendi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 19:57

THY EuroLeague'de 27 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı, temsilcimizdeki koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 23. hafta karşılaşması, takımımızda artan Covid-19 vakaları ve sakatlıklar sonucunda, EuroLeague protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.