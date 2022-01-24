Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Galatasaraylı Ryan Babel'i istiyor

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 19:35
Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Galatasaraylı Ryan Babel'i istiyor

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City transferde flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh, Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic ile ilgilendiği biliniyordu. 

Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Galatasaraylı Ryan Babel'i istiyor

Ilıcalı'nın kulübü, Süper Lig'den bir ismi daha gözüne kestirdi. Hull City'nin Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel için devrede olduğu iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Galatasaraylı Ryan Babel'i istiyor

İngiliz basınından Hull Live’da yer alan habere göre; gol sorununu çözmek isteyen İngiliz ekibi Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ryan Babel ile ilgileniyor.


Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Galatasaraylı Ryan Babel'i istiyor

Haberde, Hull City’nin pazartesi günü transfer dönemi kapanmadan önce Babel ile ilgili bir hamle yapabileceği belirtildi.

Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Galatasaraylı Ryan Babel'i istiyor

Galatasaray’da 26 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımdaki tek golünü UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Marsilya karşılaşmasında kaydetti.


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