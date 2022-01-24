Eski Fenerbahçeli Kemal Ademi: Türkiye'de kadroyu menajerler kuruyor
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Kemal Ademi, Rus basınına verdiği röportajda Süper Lig hakkında flaş ifadeler kullandı. Ademi, "Türkiye'de menajerler maçlarda çok etkin rol oynuyor" dedi.
2020-2021 sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe'de forma giyen, ikinci yarıda ise Fatih Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi, Rus basınına verdiği röportajda flaş iddialarda bulundu.
Şu anda Rus ekibi Khimki'de forma giyen İsviçreli forvet, Türkiye'de kadroları menajerlerin belirlediğini öne sürdü.
"KÖTÜ OYNASA BİLE İLK 11'DE ÇIKIYOR"
Ademi yaptığı açıklamada, "Türkiye'de menajerler maçlarda çok etkin rol oynuyor. Birçok kişi kulüp başkanlarıyla yakın iletişim kuruyor, kadroya kimi koyacağını söylüyor. Bir oyuncu kötü oynasa bile ilk 11'de sahaya çıkıyor." ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'deki günleri ve ayrılış süreciyle ilgili de konuşan Ademi, şunları belirtti:
"Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu belirtmekte fayda var. Saklamayacağım; finansal olarak teklif çok iyiydi. Geleceğimi düşünmek zorundaydım. (Mesut) Özil ve Luiz Gustavo gibi yıldızlarla oynayabildiğim için mutluyum. Daha sonra Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği yaşandı. Enner Valencia ile sağlıklı bir rekabetim oldu ama nadiren sahaya çıktım. Dört aylığına kiralık olarak ayrılmak zorunda kaldım. İyi bir zamanlama değildi."
Ademi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol 1 asist ile oynadı.
Video Haberler
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul Havalimanı'nda çökme
- İşte yargının içler acısı hali!
- Fenerbahçe'den ayrılan Kemal Ademi'den şoke eden iddia!
- Trabzonspor, transferin maliyetini açıkladı!
- İstanbul'da otogarlardan çıkış durduruldu
- Fenerbahçe sol bek için harekete geçti!
- 'Havada' vahim iddia: 'Kaderine terk edildiler'
- Deniz Poyraz'ın katili, Gencer'den tepki çeken sözler
- Denizlispor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
- Yolda kalan yurttaştan acı isyan