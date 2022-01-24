Eski Fenerbahçeli Kemal Ademi: Türkiye'de kadroyu menajerler kuruyor

24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:44

2020-2021 sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe'de forma giyen, ikinci yarıda ise Fatih Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi, Rus basınına verdiği röportajda flaş iddialarda bulundu.

Şu anda Rus ekibi Khimki'de forma giyen İsviçreli forvet, Türkiye'de kadroları menajerlerin belirlediğini öne sürdü.

"KÖTÜ OYNASA BİLE İLK 11'DE ÇIKIYOR"

Ademi yaptığı açıklamada, "Türkiye'de menajerler maçlarda çok etkin rol oynuyor. Birçok kişi kulüp başkanlarıyla yakın iletişim kuruyor, kadroya kimi koyacağını söylüyor. Bir oyuncu kötü oynasa bile ilk 11'de sahaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'deki günleri ve ayrılış süreciyle ilgili de konuşan Ademi, şunları belirtti:

"Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu belirtmekte fayda var. Saklamayacağım; finansal olarak teklif çok iyiydi. Geleceğimi düşünmek zorundaydım. (Mesut) Özil ve Luiz Gustavo gibi yıldızlarla oynayabildiğim için mutluyum. Daha sonra Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği yaşandı. Enner Valencia ile sağlıklı bir rekabetim oldu ama nadiren sahaya çıktım. Dört aylığına kiralık olarak ayrılmak zorunda kaldım. İyi bir zamanlama değildi."

Ademi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol 1 asist ile oynadı.