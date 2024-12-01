Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanmıştı: Beşiktaşlı yıldız Gabriel Paulista ameliyat oldu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Brezilyalı Gabriel Paulista ameliyat oldu.

Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanmıştı: Beşiktaşlı yıldız Gabriel Paulista ameliyat oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 16:12

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Brezilyalı Gabriel Paulista ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan oyuncumuz Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir. Cerrahi rektus femoris onarımı gerçekleştirilen Paulista'nın rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır. Gabriel Paulista'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

3 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Paulista'nın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Etiketler: #Gabriel Paulista #beşiktaş #ameliyat

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